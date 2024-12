Presidente de Brasil es internado en un Hospital tras persistente cuadro de "Hipo"

"Por consejo médico, el presidente estará en observación por un período de 24 a 48 horas, no necesariamente en el hospital. Está emocionado y está bien", menciona un comunicado desde el Palacio do Planalto.

"Pido disculpas a todos los que me escuchan, porque llevo cinco días con hipo. Me operaron de implantes dentales el sábado, me ha pasado en el pasado, quizás por los medicamentos que tomé. Tengo hipo las 24 horas del día”, mencionó Bolsonaro a radio Guaíba, en Rio Grande do Sul.