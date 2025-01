Mossul es criticado por desalentadora predicción para el gobierno de Pedro Castillo

El vidente Mossul se volvió a pronuncia sobre la situación política del país; sin embargo, es criticado en su cuenta oficial de Instagram tras asegurar, en una de sus predicciones, que el presidente electo Pedro Castillo no culminará su Gobierno.

Asimismo, tras el anuncio se le escucha decir a Mossul lo siguiente: "No culmina el Gobierno, no culmina nada del tema que se le ha dado, el cargo".

"Ya no le creo", "No le creo nada", "Lo más chistoso es que dice 'me reafirmo en lo que digo'", fueron algunos de los comentarios en contra del joven vidente en su cuenta de Instagram.