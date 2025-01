Primera dama Lilia Paredes sobre vivir en Palacio de Gobierno: "Nosotros no somos reyes"

En el mensaje a la Noción que concedió Castillo en su proclamación como presidente indicó que no vivirá en Palacio de Gobierno y que este será usado como museo:

"Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia, desde sus orígenes hasta la actualidad", sostuvo el mandatario en su mensaje por Fiestas Patrias.

Familia presidencial / Foto: Andina

La decisión de vivir en la Casa de Pizarro es compartida con su esposa, Lilia Paredes, que en una entrevista a AP News indicó que no tienen apuro por ocupar el palacio presidencial: "Si me dicen que viva en otro lugar, también sería igual, nosotros no somos reyes para vivir en un palacio, nosotros vamos a trabajar".