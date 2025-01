Vecino discrimina a trabajadora municipal: "Por gente como tú Castillo es presidente"

"Estaba trabajando con mis compañeras en el parque La Oroya, a eso de las ocho se me acerca el señor Lucas Sánchez Luna a decirme que como jardinera tenía que trepar a enredaderas que tiene espinas. En ese momento, me intimidé, lo hice, pero no sentí la estabilidad y no pude llegar ahí. El señor me ofendió, dijo que en su país no se veía esta mugre", comentó María Sánchez para las cámaras de Panamericana TV.