Carlos Ascues y su mensaje tras 'ampay' de Yahaira Plasencia saliendo de su casa

La que si salió al frente para aclarar que no tiene nada con Carlos Ascues, fue la interprete de 'Cobarde' que indicó que no tenía conocimiento de que allí vivía el jugador de fútbol y es más que ni lo conoce.

"Quiero decir que yo no conozco a Carlos (Ascues) y no tuve algún contacto con él y no lo conozco para nada. Ahora aprovecho tu programa para aclararlo. Yo fui para dejar a mi amigo Ángelo porque él me iba a dejar en la ruta", manifestó Yahaira para 'Amor y Fuego.