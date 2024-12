Instagram: Yahaira Plasencia reveló que personas están denunciando su videoclip "Dime"

El videoclip "Dime" de Yahaira Plasencia se ha convertido en tendencia en YouTube desde que se estrenó el último miércoles. No obstante, la salsera reveló, a través de su cuenta de Instagram , que personas están denunciando su canción.

La nominada a Premios Juventud 2021 reveló que no sabe la razón por la cual las personas denuncian su clip. "Hacen lo mismo que "Cobarde" y en ese ocasión lograron eliminar el video de YouTube. Luego, lo logré recuperar", agregó.

"No logro entender (la denuncia a su video). Me llena de mucha tristeza porque no es justo que hagan esto porque hay un equipo detrás de todo", añadió la cantante en sus redes sociales.