"Yo no era infeliz": Andrea Llosa responde a usuario sobre el fin de su matrimonio

A través de sus historias de Instagram Andrea Llosa se animó a responder preguntas relacionadas tanto a su vida profesional como personal, por lo que no dudó en aclarar que la causa de su divorcio fuera por falta de felicidad, puesto que la pareja se mostraba compartiendo momentos agradables en sus rede sociales.

En respuesta la conductora de 'Nunca más' y 'Andrea', sostuvo que la infelicidad no era parte de su vida, pero que su separación iba más allá: "Es que yo no era infeliz... No se trata solo de eso".