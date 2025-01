Guido Bellido sobre homenaje a Edith Lagos: "No recuerdo haber hecho la publicación"

Durante una entrevista para la revista Ideele, el premier sostuvo que confía que la investigación preliminar en su contra no termine en una acusación. "No tenemos ningún vínculo y nunca lo hemos tenido, a menos que fabriquen algo", asevero.

"En realidad, no recuerdo haber hecho esa publicación. Ahora es tan fácil inventar cuentas falsas, hacer montajes de fotos (…) Yo una vez vi un poema que me gustó y me enteré que era Hierba Silvestre, escrito por Edith Lagos, lo mismo también Rio de Javier Heraud. Las personas no son negativas del todo, tienen cosas buenas y otras que son condenables. Hay que tener una mirada mucho más analítica", añadió.