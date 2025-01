Bono 700 soles: ¿Qué debes saber del nuevo subsidio?

Pedro Castillo anunció que en su Gobierno se entregará un bono de 700 soles a los más necesitados. Foto: Archivo GLR

Sin embargo, el actual Ejecutivo aún no ha brindado información sobre le entrega de este nuevo apoyo monetario, aunque se pueden aplicar los mismos métodos.

No. Ambos subsidios son independientes el uno del otro, por lo que es importante diferenciarlos. El primero fue entregado durante la gestión de Francisco Sagasti. Por su parte, sl segundo fue ofrecido por el actual jefe de Estado, Pedro Castillo; sin embargo, hasta el momento no hay fecha de pago ni lista de beneficiarios.

De acuerdo con Guido Bellido, jefe del gabinete ministerial, el subsidio será de S/350 y ya no S/700 como se había mencionado y llegará a 13 millones de personas. "El bono se brindará a cada persona vulnerables y ya no será asignado por familia. Es una prioridad para nosotros. No queremos irregularidades", precisó en una entrevista a Latina.