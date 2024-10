Dragon Ball: ¿Por qué Majin Buu dejó de asesinar a las personas?

Mr. Satán lo cubre con su cuerpo y pide que no lo haga ante la mirada pensativa de Goku. Dende no sabe qué hacer, pero Vegeta vuelve a insistir. El papá de Videl, les dice que el ser rosa no es malo, sino que se volvió así porque vio como mataban a su perro. Kakaroto después de pensar, le dice al pequeño namekiano que lo sane y que si vuelve a transformarse en Buu malvado de nuevo, solo tendrán que luchar.