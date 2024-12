Renzo Reaños le pide ayuda a EsSalud para que su hijo sea atendido lo más pronto posible

Como muchos recordarán, Renzo Reaños es un exjugador peruano que vistió la camiseta de Alianza Lima y otros reconocidos clubes del campeonato local; sin embargo, esta vez es noticia y no por algo para aplaudir necesariamente. A sus 35 años, está enfrentando uno de los episodios más difíciles de su vida porque su hijo no está bien de salud, incluso denunció que recibe una mala atención por parte del personal médico de EsSalud .

Asimismo, el exfutbolista explicó que el menor necesita de una operación en Lima, pero hasta la fecha no tiene respuesta de las autoridades sanitarias, por eso tiene que venir desde Chincha (lugar donde vive) hasta la capital 2 a 3 veces por semana para pedir que atiendan a su hijo.

"Pido a las autoridades que vean este video para que acepten las citas y las llamadas porque me vienen 'paseando', vengo a Lima dos a tres veces porque no me hacen caso", comentó.