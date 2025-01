Lorena Álvarez por condena a expareja: "un agresor con poder ha sido sentenciado"

De esta forma, la conductora de televisión da por terminada una lucha de más de 4 años. "Esperé 50 meses, más de 4 años. No sé cómo me siento. Para ser honesta, me siento como entumecida, en cámara lenta. Hoy, el 16 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó tras mi denuncia a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de lesiones leves", escribió.