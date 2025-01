Intenta asaltar escuela de artes marciales, pero es reducido por maestro y estudiantes

"El ladrón ingresa por la puerta, estaba mi esposa y unas mamitas, y mi esposa me grita 'Anthony, tiene un cuchillo', yo estaba al fondo, cuando salgo uno de mis alumnos me dice 'él es el que hace dos días me amenazó, me golpeó y yo me fui corriendo'", reveló Anthony Valencia, maestro en la escuela de artes marciales.