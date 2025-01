¿Cuáles son las preguntas más frecuentes sobre la vacuna contra la COVID-19?

La pandemia ha afectado a miles de peruanos y peruanas; sin embargo, el virus ha logrado controlarse. Si aún no has recibido tu primera o segunda dosis, entonces te presentamos las preguntas más frecuentes sobre la vacuna contra la COVID-19

Las vacunas de ARNm dan instrucciones a nuestras células para producir una proteína para que hará que nuestro cuerpo reaccione y desarrolle anticuerpos contra el germen. Posteriormente, estos anticuerpos nos protegerán de la enfermedad cuando nos expongamos a ella. Estas vacunas son nuevas, aunque no desconocidas: los investigadores han estado estudiándolas y trabajando con ellas por décadas para combatir otras enfermedades como la gripe estacional (influenza) y el zika.

No. Aunque los ingredientes que figuran en la etiqueta de las vacunas pueden ser alarmantes (por ejemplo, tiomersal, aluminio y formaldehído), por lo general estas sustancias se encuentran naturalmente en el cuerpo humano, en los alimentos —como en el atún— y en el medioambiente. Las cantidades presentes en las vacunas son extremadamente pequeñas y no dañan el cuerpo.

No, la vacuna COVID-19 producida por AstraZeneca no incluye azufre en ninguna cantidad.

No. Las vacunas COVID-19 no pueden y no le harán magnético, ni siquiera en el lugar de la inyección. Las vacunas están libres de metales que podrían causar una atracción magnética a su cuerpo.