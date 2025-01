Bruno Pacheco renunció a su cargo de secretario general del Despacho Presidencial

Sobre ello, el funcionario refirió que daba un paso al costado con la convicción de no haber cometido nada indebido y que su decisión buscaba no afectar la imagen del presidente Pedro Castillo .

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de una campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú!“, escribió inicialmente en su cuenta de Twitter pero a los segundos lo borró.