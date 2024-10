Joven regala primer sueldo a su madre y se vuelve viral

En TikTok ronda el clip de un joven brasileño, llamado Allyson Galindo, que decide sorprender a su madre que siempre lo ha apoyado en todo desde que era pequeño. El chico acababa de cobrar su primer sueldo y no tuvo mejor idea que dárselo, por lo que su reacción no se hizo esperar.

Como nos comenta el tiktoker y youtuber en su video, se tuvo que ir de casa para perseguir sus metas y no vio a su mamá en mucho tiempo, lo que hizo el metraje aún más emotivo. “Mamá, sabes que me fui de casa hace no mucho. Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte esto, mi primer sueldo que recibí como streamer y prometí que te lo daría”, señala el protagonista del emotivo suceso.