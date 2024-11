André Silva participa en película de Netflix protagonizada por Leonardo DiCaprio

Netflix se encuentra a punto de estrenar su nueva película llamada No miren arriba , que contará con grandes actores como Leonardo DiCaprio , Jennifer Laurence y Maryl Streep; y entre toda esa gama de actores estará también el peruano André Silva , quien a través de su cuenta oficial de Twitter promocionó el largometraje.

"Gente, para los que siguen mi carrera, creo que les va a alegrar saber que el 24 (de diciembre) se estrena la película de Netflix No miren arriba , que tiene como protagonista a Leonardo DiCaprio, Jennifer Laurence, Maryl Streep, en otros grandes. ¡Y yo, soy parte de una escena y me pone muy feliz!", precisó el artista.

La fotografía de portada pertenece a la película, y en ella se ve a André Silva con la mirada atenta y presenciando algo que no conoceremos hasta ver el metraje, mismo que se estrenó el pasado 10 de diciembre en todo Estados Unidos y que ahora estará disponible para Latinoamérica.

Como se sabe, el actor peruano formó parte de varias telenovelas peruanas y de algunas producciones cinematográficas, como Avenida Larco, Once Machos 2, No me digas solterona, Calichín y Django: sangre de mi sangre.