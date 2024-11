Congreso aprueba censurar a Ministro de Educación Carlos Gallardo

Como se sabe, el último 7 de diciembre, Carlos Gallardo acudió al Parlamento para responder las preguntas indicadas en su interpelación. Sin embargo, al no ser convincentes sus respuestas, algunas bancadas del Congreso optaron por apoyar la iniciativa de Renovación Popular y sumaron firmas para ingresar la moción de censura en su contra.

“En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla”, indicó entonces.