Brunella Horna hace gran revelación tras recordar su ruptura con Renzo Costa

El usuario preguntó: “¿Tú no cantas Ólvidate de mí?” . La empresaria respondió que no le gusta recordar esa etapa de su vida, ya que fue muy triste, sin embargo, contó que realizó un TikTok con el audio por petición de su compañera de trabajo Valeria Piazza.

“Es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Pero @valepiazza me convenció de hacer este TikTok. Ahora me río y me doy cuenta que todo pasa por algo, hasta lo más triste. Ahora soy muy feliz”, respondió Brunella.