Yahaira habría dedicado tema a Farfán y una camiseta del seleccionado lo confirmaría

La conocida salsera, Yahaira Plasencia , dejo atónitos al público de ' Esto es Habacilar ' al participar en e l nuevo juego 'Canta y gana' . No obstante, el momento estelar fue cuando habría dedicado un tema musical a Jefferson 'La Foquita' Farfán , por lo que seguidores le recordaron su ex relación sentimental.

La ex chica reality cantó al ritmo de 'Si una vez dije que te amaba' de Selena, algo no desapercibido por la conductora de televisión Johanna San Miguel: "Cuando uno canta esa canción, sale de acá ¿En quién piensas? No mientas", refirió la presentadora, pero Yahaira comentó: "Te juró que a mi solo me encanta Selena".