Fernando del Rincón criticó nuevamente a Castillo: "Un gobierno de dudosa capacidad"

Es así que Fernando del Rincón , en diálogo con el diario Trome, opinó sobre las declaraciones del mandatario nacional. El reconocido comunicador no se guardó nada e indicó que es un hombre en “graves complicaciones”.

"Me quedo con la impresión de que es un hombre en graves complicaciones. Es más, creo que él no se ha dado cuenta de qué tan complicado es el momento que está viviendo. Tiene que aterrizar mucho más en la realidad que enfrenta en un plazo tan corto, seis meses nada más y ya estar así en un mandato es muy complicado. 60% de desaprobación de acuerdo a Ipsos, pues no le da un futuro muy prometedor", expresó la figura de prensa.