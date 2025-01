Un día como hoy: Domino's Pizza cerraba sus locales por insalubridad

Todo inició tras la publicación en Facebook de Carlos Navea, quien además adjuntó fotos de la presencia de un insecto en su pedido. "Ya nos habíamos comido como media pizza cuando me di cuenta de que entre la salsa de tomate, el peperoni y el queso había una cucaracha muerta", indicó.

La denuncia no llegó sola, pues otros usuarios compartieron sus experiencias con los platillos que ofrecía la marca, y a la que se sumó, días después, reportajes de extrabajadores que, con cámara en mano, grababan las insalubres condiciones en las que funcionaba la sede en Perú de la cadena.

Aunque inicialmente intentaron desligarse del incidente con un comunicado, rápidamente la franquicia en Perú aseguró de que tomó las "medidas pertinentes" para que esto no volviese a ocurrir. Sin embargo, el escándalo ya había condenado a la marca.

"No somos comunicadores, somos pizzeros. Tal vez no supimos expresarnos correctamente, no somos los mejores redactores", se justificó la gerente general de la empresa en Perú, Bárbara Boloña, luego de que ninguno de sus comunicados detuviera la ola de cuestionamientos.