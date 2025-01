Melissa Paredes sobre posibilidad de casarse con su bailarín: "Solo Dios lo sabe"

Melissa Paredes podría vestirse de blanco una vez más. La modelo y actriz reconoció que vive vive un lindo romance con el bailarín Anthony Aranda , por lo que no descarta la idea de casarse otra vez pese a lo que vivió con Rodrigo Cuba , así lo reveló a un medio local.

Además, explicó por qué no la acompañó su actual pareja al estreno de la película 'Sí, mi amor'. “Cada uno hace lo suyo. Yo creo que él está trabajando en lo suyo y yo estoy trabajando también”, recalcó la ex del Gato Cuba. Por último, aseguró que tiene proyectos laborales próximos y al igual que en el amor también le va bien en el trabajo.

Janet Barboza declaró para un medio que, días antes, Anthony Aranda pensaba viajar a Barcelona con otra mujer que sería Paula Manzanal. Cuando le consultaron sobre el tema, Melissa Paredes afirmó que la popular ‘chica Tulúm’ se contactó con ella para aclarar el tema con el siguiente mensaje: 'Tranquila, yo no tengo ni idea. Yo no veo los medios. No sé, todo bien'.