Martin Garrix en Lima: precio de entradas, fecha y lugar del show

Martin Garrix ofrecerá concierto en Lima el próximo 19 de marzo. (Foto: Teleticket)

En el 2018, Martin Garrix participó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Pieonchang en Corea del Sur causando furor con "Animals", "Forever", "Together", "Pizza" y "Like I do". Posteriormente hace una colaboración con Bono y The Edge titulada "We are the People", que fue banda sonora de la UEFA Euro 2020.

En su corta pero intensa carrera ha publicado 4 EPs: 'Gold Skies', 'Break Through The Silence', 'Seven' y 'BYLAW'. Algunos de sus mejores temas hasta ahora son "In The Name Of Love" junto a Bebe Rexha, "Animals", "Scared To Be Lonely" con Dua Lipa, "Forbidden Voices", "These Are The Times" o "So Far Away" con David Guetta, Jamie Scott & Romy Dya.