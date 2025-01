¡De no creer! Trabajó para Qatar 2022, fue agredida sexualmente pero la castigaron con cárcel y latigazos

Dura historia la que pasó la mexicana Paola Schietekat que trabajó para el Comité de Qatar 2022 y se encontraba en Medio Oriente haciendo labores pero una dura situación la llevó a denunciar para así recibir ayuda . Sin embargo no fue así y se vio sorprendida por las leyes qatarís y el castigo que ahora afronta ella, una dura realidad que pone en cuestionamiento las decisiones de FIFA y el abuso contra la mujer.

Ella llegó a Qatar para trabajar como economista por parte de la empresa Supreme Committee for Delivery and Legacy pero en horas de la noche un compañero suyo entró a su habitación y la dañó: "Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda".