Gaby Zambrano reveló acoso de Gerardo Zamora: "Era una niña de 16 años" - VIDEO

"Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no? Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa, ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, aseguró Gaby.

"Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben cómo hacerlo, saben como manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando porque eso no cambia”, señaló.