Periodista paraguayo deseó victoria de la Selección Peruana y colegas enfurecen con él - VIDEO

Horas antes del encuentro del Perú vs Paraguay , un periodista paraguayo sorprendió al decir que prefiere ver a la ' Bicolor ' en el Mundial de Qatar 2022 . Esta declaración originó que discutiera con sus compañeros que preferían ver a la selección colombiana.

No obstante, hubo un periodista que no compartió opinión con los demás y dijo que espera ver a Perú en Qatar 2022 . "Tengo muchas amigas peruanas. Déjame con mi opinión. Puede clasificar hasta con el empate", precisó el hombre.

Asimismo, sus colegas quisieron convencerlo de que cambie de opinión y hasta indicaron que Colombia es su pueblo hermano. "No quiero, no me importa, yo quiero que clasifique Perú. Además, quiero darle la contra a ustedes", respondió ante las quejas de sus compañeros de profesión.