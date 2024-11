¿Te gustaría pasar un buen fin de semana? Influencers te recomiendan los bares top de lima

La idea nació en una salida después del trabajo, Elder Rojas y Androw Raymundo empezaron a buscar lugares donde pudieran pasar un rato agradable después de su jornada laboral, pero no existía una guía en internet de los bares más reconocidos, con temáticas, conciertos en vivo, stand Up, entonces fue ese momento que nació la idea de generar una guía de entretenimiento de fines de semanas, para ello tuvieron que visitar los bares top de Lima, teniendo en cuenta que su público eran mayores de edad y clase A B, la página se lanzó el 1 de diciembre del 2021, no fue fácil, tuvieron que entonces buscar auspicios y actualmente tenemos el auspicio de Backus, Mike’s, Cervezas Pacífico, Promotores de conciertos, teatros. Actualmente ya reciben invitaciones a los bares y hoteles top de Mancora y la Selva Central.