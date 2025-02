Horóscopo de hoy, jueves 27 de febrero: predicciones de Josie Diez Canseco

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Son tiempos de cambio y renovación pero hoy podrías dejarte llevar por viejos rencores, no dejes que tu lado negativo aflore, tienes otra oportunidad en el amor y de ti depende que la aproveches bien. No es el mejor momento para pensar en hacer nuevas inversiones, ahorra. Número de suerte, 22.