[LEE GRATIS] Horóscopo de hoy según Josie Diez Canseco: predicciones del 26 de febrero

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás posesivo y dominante, controla tu temperamento o provocarás una situación que no podrás controlar, y tu vida sentimental se vería muy afectada. Ten cuidado en lo laboral, alguien se acercará muy amistosamente, pero no tendrá buenas intenciones. Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu interés aún sigue en alguien del pasado, hoy evitarás contacto con quien intenta acercarse a ti, es momento de dar vuelta a la página, no te niegues nuevas opciones. Un compañero tratará de entorpecer tu trabajo, no pierdas la cordura. Número de suerte, 16.