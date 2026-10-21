50 estudiantes de colegio en Lima Norte ingresaron a la San Marcos: esta fue la INCREÍBLE estrategia

En la reciente evaluación 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), realizada a mediados de octubre, 50 estudiantes de quinto de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, en Carabayllo, lograron ingresar con éxito. Estos jóvenes consiguieron su vacante entre casi 19.000 postulantes de diversas áreas académicas, destacándose especialmente en ciencias e ingeniería.

Los éxitos no solo destacaron por el número de ingresantes, sino también por el desempeño en las diversas carreras. Cinco de ellos obtuvieron el primer puesto en sus especialidades, y seis más se posicionaron en el segundo y tercer lugar. Representantes de la escuela atribuyen estos logros a un enfoque educativo que comienza desde el nivel inicial, enfatizando buenos hábitos de estudio, disciplina, y apoyo emocional constante.

50 estudiantes de colegio en Carabayllo ingresaron a la Universidad San Marcos

Entre los que alcanzaron el primer lugar están Franco Herrera Payajo en Química, Mauricio Arrascue Loyola en Ingeniería Civil, Anghello Corasma Nolasco en Ingeniería de Software, Manuel López Muñoz en Estadística y Santiago Montoya Nizama en Ingeniería Geográfica, todos con excelentes calificaciones.

El segundo lugar fue para José Urquiza Antezana en Ingeniería de Software, Edu Pacheco Sulla en Ingeniería de Inteligencia Artificial y Sadrith Rodríguez Vivanco en Educación Secundaria. Mientras tanto, Wilson Villar Paz quedó tercero en Ingeniería Mecánica de Fluidos, Oscar Santillana Ortega en Ingeniería Metalúrgica, y Mathius Poccoparchi Armas en Física. Todos exhibieron un notable rendimiento.

Esto ocurrió en las dos primeras jornadas del examen 2027-I, que se desarrolló en la UNMSM, incluidas áreas como Ciencias Económicas y Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, además de Ciencias Básicas e Ingeniería, realizadas los días 17 y 18 de octubre.

50 estudiantes en Carabayllo ingresaron a la UNMSM tras rendir el examen de admisión 2027-I.

¿Cuál fue el método educativo para lograr increíble hazaña?

El colegio Juan Pablo Peregrino se distingue por comenzar la preparación desde etapas iniciales, inculcando valores y hábitos académicos. La disciplina y el compromiso con el aprendizaje son fundamentales, y se fomenta un entorno de respeto y responsabilidad en el aula.

Esta metodología se complementa con apoyo motivacional constante, tanto internamente como desde el área de Psicología, lo que contribuye al éxito continuo de sus alumnos en el ingreso a la universidad.