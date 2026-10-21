Querida figura se va de América Televisión tras 20 años y emite comunicado: "Agradecido por todo"

La televisión peruana vive un momento de nostalgia tras la salida de un querido personaje de América Televisión, quien decidió cerrar una importante etapa profesional luego de permanecer 20 años en el canal. A través de un emotivo comunicado, el personaje se despidió con un mensaje de agradecimiento. ¿De quién se trata?

Querido personaje peruano deja América Televisión luego de 20 años

Juan Carlos Orderique, periodista y conductor, sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida de América TV después de más de 20 años vinculado a la casa televisora. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales este martes 20 de octubre, el comunicador expresó su agradecimiento por las oportunidades que recibió.

Juan Carlos Orderique se despide de América Televisión tras 20 años.

“América me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de hacer televisión desde niño y desarrollar mi carrera. Por eso, solo puedo decir. GRACIAS. Gracias al público que durante todos estos años me permitió entrar a sus hogares, que disfrutó de nuestros programas y que tantas veces se reunió en familia frente a la tele para compartir un momento de alegría.”, señaló.

A lo largo de su trayectoria, Orderique se ganó el cariño del público gracias a su carisma, espontaneidad y talento para la conducción. Además, alcanzó gran popularidad con 'La Previa', segmento de Fútbol en América en el que entrevistaba a los hinchas antes de los partidos y protagonizaba divertidas interacciones con los aficionados.

Juan Carlos Orderique cubrió diversos eventos deportivos y entrevistó a futbolistas.

Una de las principales características de Juan Carlos Orderique fue su peculiar saludo 'Papito lindo, reina preciosa' y sus ocurrencias frente a las cámaras, que no solo se convirtieron en parte de su sello personal, también le permitieron conectar con los televidentes dentro y fuera del Perú.

Además de su faceta como reportero deportivo, el conductor encabezó diversos proyectos de entretenimiento, entre ellos '¿Puedes con cien?', 'Emprendedor ponte las pilas' y 'Sí va a salir', formato que tuvo distintas etapas y cuya versión más reciente fue 'Sí va a salir: El show'.

Por el momento, Orderique no ha revelado cuáles serán sus próximos pasos profesionales o si deja América Televisión por futuros proyectos de streaming, aunque cerró su mensaje con una frase que deja abierta la puerta a nuevos encuentros: “Nos volveremos a encontrar”.