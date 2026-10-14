María Pía Copello no pudo contener las lágrimas en vivo al enterarse del accidente de su esposo e hijo en el Rally Caminos del Inca

María Pía Copello protagonizó un emotivo momento durante la transmisión de su programa Sin más que decir, luego de conocer que su esposo y su hijo mayor, Samuel Dyer, sufrieron un accidente mientras participaban en el Rally Caminos del Inca. La conductora llegó minutos después de las 10:00 a. m. de este miércoles 14 de octubre y, visiblemente afectada, contó que había conversado por videollamada con el joven piloto tras el incidente.

María Pía Copello llora en vivo tras accidente de su hijo y esposo en el Rally Caminos del Inca

La presentadora reveló que recibió una videollamada de Samuel alrededor de las 9:30 a. m., antes de iniciar su programa. Según relató, el vehículo en el que competía junto a su padre sufrió un desperfecto luego de que una llanta se reventara, lo que provocó que perdieran el control y terminaran en una zanja.

Entre lágrimas, María Pía explicó que su hijo estaba muy ilusionado con la competencia y que venía teniendo una buena participación. También recordó que le había pedido conducir con precaución y evitar asumir riesgos innecesarios durante el recorrido.

La situación la afectó especialmente al escuchar la frustración de Samuel por el accidente y la posibilidad de no continuar en la carrera. La conductora contó que intentó tranquilizarlo durante la llamada, animándolo a mantener la calma mientras buscaban una solución para retirar el vehículo del lugar.

¿Cuál es el estado del hijo de María Pía Copello tras el accidente en Caminos del Inca?

Durante el programa, María Pía compartió detalles de lo ocurrido y explicó que su hijo y su esposo quedaron detenidos tras el incidente. Sin embargo, señaló que existía la posibilidad de que recibieran asistencia para sacar el automóvil y evaluar su reincorporación a la competencia.

Mario Hart, quien también se encontraba en el espacio televisivo, explicó que el Rally Caminos del Inca se desarrolla por etapas y que los participantes pueden tener la opción de reengancharse, aunque esto depende de los tiempos establecidos por la organización y de las condiciones de la carrera.

La conductora se mostró esperanzada ante esa posibilidad, pese a la angustia que le provocó escuchar a su hijo llorar por lo sucedido. Asimismo, reconoció que le costaba terminar la videollamada porque quería seguir acompañándolo en ese momento difícil.

Hasta lo señalado durante la emisión, no se brindaron detalles concluyentes sobre el estado físico de ambos tras el accidente. Por ello, queda pendiente conocer si necesitaron atención médica y si finalmente pudieron retomar su participación en el Rally Caminos del Inca.