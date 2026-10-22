Horóscopo de HOY, viernes 23 de octubre de 2026: revisa la guía de los astros según tu signo zodiacal

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 23 de octubre, de Josie Diez Canseco y descubre las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, el trabajo y el dinero. Conoce tu número de la suerte y prepárate para aprovechar las oportunidades del día.

Horóscopo de hoy, 23 de octubre de 2026, de Josie Diez Canseco según tu signo zodiacal

ARIES: 20 MAR.- 19 ABR.: La persona que te interesa piensa que te está protegiendo al ocultarte verdades. Dale la oportunidad de sincerarse mostrándote confiable; se sentirán mejor luego de aclarar algunas cosas. Recibirás un dinero que no estabas esperando y que te ayudará a cumplir con algunos compromisos económicos.

Número de suerte: 10.

TAURO: 20 ABR.- 20 MAY.: Tu vida sentimental será lo que te motive. Estarás buscando tranquilidad y calor humano. Un día sereno y lleno de armonía era lo que necesitabas, y hoy lo tendrás. Una reunión laboral se transformará en un sinfín de oportunidades para tu futuro profesional. Demuestra todo tu potencial; tendrás más de una propuesta para asociarte, así que analízalas.

Número de suerte: 1.

GÉMINIS: 21 MAY.- 21 JUN.: Habrá alguien que mostrará un gran interés en ti y tratará de conquistarte a base de paciencia y muchas demostraciones de afecto. Date la oportunidad de pasar un día animado y lleno de ilusión a su lado. Te sorprenderá recibir apoyo y halagos de esa persona que siempre parecía ignorarte. Tu desempeño laboral ha hecho que se fije en tu trabajo y lo valore.

Número de suerte: 21.

CÁNCER: 22 JUN.- 21 JUL.: Tendrás que esforzarte y renunciar a algunas cosas si realmente te interesa esa persona. No se te hará fácil conquistarla, pero lo lograrás si te lo propones. Este podría ser un día laboralmente tranquilo, aunque algunas demoras ajenas a ti podrían complicarlo. Al finalizar la tarde, todo se solucionará.

Número de suerte: 8.

LEO: 22 JUL.- 22 AGO.: Te sentirás especialmente romántica y más sexy de lo común. Eso será lo que le demuestres a esa persona que te interesa. Hoy se concretará una salida romántica que se venía postergando. Tu fuerte carácter saldrá a relucir ante un altercado con un compañero. Contrólate para que la situación no se te escape de las manos.

Número de suerte: 13.

VIRGO: 23 AGO.- 22 SET.: Sentimentalmente, entrarás en una fase muy positiva. Alguien que se había alejado y que fue importante para ti volverá a aparecer con intenciones de reconquistarte. Piénsalo. Sé cauto a la hora de manifestar algún reproche ante un compañero laboral. Encuentra la manera adecuada de decirlo para evitar enemistades.

Número de suerte: 5.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Decidirás dejar de ser tan complaciente con los demás y pensarás un poco más en ti. Consiéntete y te sentirás preparada para las posibilidades de conquista que se te presentarán. Laboralmente, será un día propicio para empezar otras actividades que te generen nuevos ingresos económicos. Te irá muy bien en todo lo que inicies.

Número de suerte: 17.

ESCORPIO: 23 OCT.- 22 NOV.: Tu carácter dominante te jugará una mala pasada al mostrarte tal como eres ante esa persona que te idealizaba como la pareja perfecta. Trata de controlarte; no siempre vas a tener la razón. Un compañero de trabajo te brindará su ayuda desinteresada para que termines algunas tareas pendientes. Acéptala.

Número de suerte: 3.

SAGITARIO: 23 NOV.- 22 DIC.: El recuerdo de situaciones tristes del pasado te mortificará y evitará que puedas relacionarte con personas que se interesan en ti. Deja tus miedos y atrévete a vivir nuevas experiencias. Tu buena organización le dará firmeza y seriedad a tu trabajo. Hoy demostrarás todo tu potencial al plantear ideas que aportarán muchos beneficios con sus resultados.

Número de suerte: 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC.- 21 ENE.: Debido a la exigencia de muestras de cariño de la persona que te interesa, considerarás cualquier desacuerdo como un ataque personal. Relájate y da un poco más de ti para que la relación mejore. Una sensación que no podrás entender te agobiará en tu centro laboral. Hazle caso a tu intuición y cuida cada paso que des.

Número de suerte: 11.

ACUARIO: 22 ENE.- 17 FEB.: Sin darte cuenta, los sentimientos por esa persona que siempre se mostró tan atenta contigo están cambiando. Es el momento de hablar claro y abrir tu corazón a nuevas oportunidades. Por fin te sentirás liberado de tanto trabajo acumulado y podrás hacer cosas que venías postergando por falta de tiempo. Comentarios infundados causarán malentendidos en tu centro de trabajo. Acláralos.

Número de suerte: 4.

PISCIS: 18 FEB.- 19 MAR.: Tendrás un encuentro con quien representa el amor para ti y despierta un sinnúmero de emociones especiales. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de lo que esta persona te ofrece. Las buenas intenciones y las ganas de ayudar a un compañero podrían ocasionarte problemas con tus superiores. Sé muy precavido.