Sword Art Online estrenará "sus orígenes" en formato cinematográfico este octubre

Sword Art Online es una de las franquicias de anime más aclamadas de la última década, la cual volverá en formato cinematográfico bajo el título "Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night" . Esta nueva cinta está próxima a estrenarse en octubre en las salas de cines japonesas.

(Vía Twitter)

Entre otras novedades que definirán a Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night serán el comienzo de la historia desde la perspectiva de Asuna , además de conocer nuevos diseños de personaje y que se introducirá un arco de Aincrad , algo inédito en la saga.

No obstante, se desconoce por completo si se producirá un estreno internacional al resto de países, sin embargo, Sword Art Online The Movie -Progressive- Aria of a Starless Night" podría acabar sumándose a algún servicio de streaming, tal y como sucedió con la película de Kimetsu No Yaiba, Mugen Ressha-Hen.