Dragon Ball: The Last Stand, la película fan made que opacaría a Dragon Ball Evolution

Llevar a la pantalla grande un Live Action de Dragon Ball ha sido tarea difícil en los últimos años, no obstante, un fan made parece haber vuelto a motivar a los fans de la franquicia. Dragon Ball: The Last Stand es el nuevo proyecto audiovisual que traería de vuelta a la ficción, con actores de carne y hueso.

En un intento por demostrar que los personajes de Akira Toriyama aún tienen chances para un Live Action, este teaser del Live Action de Dragon Ball está recorriendo las redes sociales, siendo un producto aceptado por la comunidad para volverse en un largometraje, aún sin tener el presupuesto de Hollywood.

Dragon Ball: The Last Stand, un proyecto audiovisual hecho por fans de Dragon Ball

En entre otros datos, Dragon Ball: The Last Stand apareció en plataformas como YouTube y las redes sociales hace un tiempo. A su vez, vino a difundirse luego del último gran fan made de la serie, Dragon Ball Z: The Fall of Man, una pieza audiovisual de 30 minutos de duración que relata la historia de Trunks del futuro contra Cell.

Vía YouTube

Según fans, el producto hecho por fans superaría con creces a lo visto en el largometraje de Dragon Ball Evolution, primera adaptación Live Action estrenada en el 2009, la cual no tuvo el apoyo de los fans en cuanto a sus efectos de posproducción, trama y elenco en general.