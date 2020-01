Daniela Darcourt enciende Instagram con sensual bikini en la playa [FOTOS]

Daniela Darcourt, actualmente en una de las cantantes salseras más reconocidas en nuestro país. Sin alguna duda alguna, una de sus canciones mas escuchadas en el 2019, como 'señor mentira', han tenido un grado máximo de popularidad entre los peruanos, que disfrutan este género a más no poder.

Cabe recordar, que la artista es una de las hinchas confesas del Club Alianza Lima, ya que, en mas de una ocasión ha declarado que el amor que siente por los colores es inimaginable. Sin embargo, hace algunas horas, ha estremecido las redes sociales por una singular imagen que ha dejado a mas de uno sorprendido.

Tal como podemos ver en la imagen, la cantante publicó este en su cuenta oficial de Instagram una postal para el recuerdo de sus seguidores, en donde automáticamente han retumbado su perfil con varios 'likes'. Ante esto, también los comentarios no se hicieron esperar y halagaron la figura que tiene la peruana.

Por ahora se mantiene fuera de los escenarios y aprovechó en pasar unas pequeñas vacaciones con su familia, visitando una de las tantas playas que ofrece nuestra ciudad limeña.

Daniela Darcourt y el blooper que cometipo en la final entre Alianza vs Binacional

La cantante fue consultada sobre el resultado final entre Alianza Lima vs Binacional por el partido de vuelta en la final del campeonato, sin embargo, nadie se esperó esta respuesta: "Mira, con uno a cero me conformo, pero ahora, si me regalan tres o cuatro ya...", fueron las palabras de Daniela que dejaron atónitos a los periodistas de GOL PERÚ.