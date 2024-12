La Voz Perú: Oriana Montero explicó por qué rechazó abrazo de Guillermo Dávila

“Yo necesito aclarar esto antes de que me sigan llegando mensajes de por qué yo dejé plantado a Guillermo Dávila , por qué no me acerqué. Lo que pasa es que, desde Yo Soy , tengo entendido que no nos podemos acercar al jurado, es algo que tengo en mi chip mental y yo cuando iba bajando las escaleras, yo era un manojo de nervios”, comentó.

“Estaba demasiado nerviosa, yo no sabía ni qué estaba haciendo, no me acuerdo de nada de lo que hice, hoy vi y recordé todo. Yo no sabía qué hacer, de verdad, yo no sabía si acercarme, si saludarlos, si bajar, si subir”, finalizó.