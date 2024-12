Ivana Yturbe oculta cuál será el sexo de su bebé y Beto Da Silva se molesta

"¿Por qué lo haces sufrir?", fue una de las preguntas que los seguidores de la modelo e influencer Ivana Yturbe le realizaron luego de que confesara en su cuenta de Instagram que ha decidido no contarle a su pareja, el futbolista de César Vallejo Beto Da Silva, cuál será el sexo del bebé que ambos esperan. La decisión, reveló además, no le ha gustado al exdelantero de Alianza Lima y Sporting Cristal, quien se encuentra tan enfadado que ha llegado a no hablarle.

Como se recuerda, el pasado 30 de junio, tras meses de espera, la modelo llegó a conocer si su bebé sería varón o mujer, tras realizarse una ecografía que también fue comentada a sus seguidores. Los resultados, no obstante, los mantiene en reserva.

En la última edición de "En boca de todos", Yturbe contó entre risas que tomó la radical decisión de no revelarle a su esposo Beto Da Silva esta gran información, lo cual molestó a 'Betoto'. "Alguien no me quiere hablar porque mañana iremos a ver que es nuestro bebé y jamás faltó a una ecografía pero esta vez iré con mi mejor amiga", escribió en su historia, escribió en su historia de Instagram.

Sin embargo, la ex Combate no se detuvo allí, sino que adelantó que guardará el secreto del sexo de su bebé bajo siete llaves. Solo lo sabrá su mejor amiga; el papá, no.

"Mañana voy a ir a ver que es mi baby, pero ya me convenció de entrar, pero igual el doctor le va a decir solo a mi mejor amiga porque no quiero que ni lo escriba en un papel para que nadie diga por ahí me enteré en un papel… así que no sé se los diré a nadie", indicó en otro estado de Instagram.

Ivana Yturbe confiesa cómo es Beto Da Silva

El anuncio de embarazo de Ivana Yturbe ha cambiado por completo su mundo y el de Beto Da Silva. Recientemente, la ex Combate reveló en América Espectáculos cómo afronta la dulce espera de la mano del delantero.