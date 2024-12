Federico Salazar: "¿Qué culpa tiene Sebastián que yo sea conocido?"

"¿Qué culpa tiene Sebastián que yo sea conocido? Él tiene que mostrar su mérito. En televisión no se puede hacer recomendación, esa sugerencia de que alguien entra por vara a la pantalla es imposible, porque si no lo haces bien te sacan. No puedes sostener un programa sobre la base de una vara. Nadie me va a creer, pero no he tenido nada que ver en la llamada a Sebastián", expresó en una entrevista para Trome.