Alondra García auguraría futuro con Paolo Guerrero lejos de Porto Alegre

"Creo que nunca les he hablado mucho de mi grupo de amigos aquí en Porto Alegre. En algún momento les contaré cómo los conocí… Hicimos click desde el primer día. Son amigos que han estado con nosotros en todo momento. Amigos que me llevo para toda la vida. Uno de los mejores regalos que Porto Alegre me pudo dar", escribió.