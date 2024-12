Yahaira Plasencia sobre Gianluca Lapadula: "Se vio tan lindo, me gusta"

Yahaira Plasencia viene dando la hora en redes sociales tras lanzar su tema “Dime” y alcanzar más de un millón de vistas en YouTube. No obstante, no es por lo único que ha sorprendido y es que este lunes 19 de julio la salsera se deshizo en halagos hacia Gianluca Lapadula, e incluso indicó que le gusta.

“Sabes que es lo más que me gusta de este chico, es que el día que pasaron a la semifinal (de la Copa América 2021) llamó a su esposa y se vio tan lindo. Me gusta porque hizo eso", precisó la fémina en el programa de América TV, pero también resaltó que no desea generar malentendidos.