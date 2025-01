Juliana Oxenford aconseja a Castillo: "Ojalá escuche más a su esposa que a Cerrón"

Foto: Juliana Oxenford Twitter

Es importante mencionar que Lilia Paredes aclaró que no conoce al fundador de Perú Libre y marcó distancia entre él y su esposo . Así lo expresó en una entrevista con Punto Final.

"No lo conozco personalmente. Solo lo he visto por televisión. (…) Él (Cerrón) es el dueño del partido (Perú Libre). Pero ya lo he dicho, mi esposo es el presidente", señaló.