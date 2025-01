Lilia Paredes le pinta la cancha a Vladimir Cerrón: "Mi esposo es el presidente"

Lilia Paredes , esposa del presidente electo Pedro Castillo , comentó que no conoce personalmente al sentenciado secretario general de Perú Libre , Vladimir Cerrón , y aseguró que quien tomará las decisiones en el próximo Gobierno es su esposo.

"Bueno, no lo conozco personalmente (a Vladimir Cerrón), lo he visto por televisión. Él es dueño del partido Perú Libre, pero ya lo he dicho varias veces, mi esposo es el presidente", precisó.