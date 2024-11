Michael Fassbender, actor X-Men, y su esposa Alicia Vikander dan la bienvenida a su bebé

Michael Fassbender y su esposa Alicia Vikander se conocieron durante la filmación de The Light Between Oceans.

La pareja ahora vive junta en Lisboa, Portugal , y son casados desde el 2017 después de conocerse en el set de The Light Between Oceans en 2014. Aunque confirmaron que ahora tienen un bebé, ni Vikander ni Fassbender han revelado el género o el nombre.

Vikander ha tenido hasta la fecha varios papeles de actriz, como en Anna Karenina , The Man From UNCLE., La chica danesa y, por supuesto, Tomb Raider. Actualmente está seleccionada para aparecer en una secuela de Tomb Raider, donde retomará su papel de Lara Croft.

Por otro lado, Fassbender ha aparecido en varias películas, incluida Jane Eyre , X-Men: First Class , 12 Years a Slave, X-Men: Apocalypse , The Snowman , Alien: Covenant , Band of Brothers , Holby City y X-Men: Dark Phoenix.