Pancho Cavero dedica conmovedor mensaje a su hermano fallecido: "Eres mucho de lo que soy"

"Querido Fabrizzio: Cómo pasa el tiempo (...) Te acuerdas que dormíamos en el mismo cuarto hasta los 17 años, cuando jugábamos a ser veterinarios, me acuerdo cuando íbamos al Regatas y nos dejaban a las 8 a.m. para hacer natación, fulbito y nos recogían a las 6 p.m.", precisó.

Publicación de Pancho Cavero. Fuente: Instagram.

De igual manera, Pancho Cavero reveló, con notoria nostalgia, algunas de las bromas de mal gusto que su hermano le hacía cuando estaba delicado de salud. "Me acuerdo cuando me dijiste que no ibas a vivir muchos años y que querías conocer por lo menos a tu sobrino porque a la sobrina no llegabas (...) Conociste a Fabrizio, después vino Joaquín y hace un año llegó IsaMar", relató.