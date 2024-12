Melissa Paredes le dio 'like' a la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

No sabemos si a Melissa Paredes se le escapó el 'like' en una de las últimas publicaciones de Mauro Icardi en Instagram o en verdad esa fue su intención, pero lo que sí se conoce es que la actriz nacional aprobó la reconciliación entre el jugador del París Saint-Germain y su aún esposa, Wanda Nara .

Melissa Paredes le dio 'like' al beso entre Icardi y Wanda

La actriz nacional y aún esposa de Rodrigo Cuba, quien fue 'ampayada' con su bailarín en una situación comprometedora, no se perdió el post y le dio su 'like', aprobando de esta manera la reconciliación.

Los internautas se percataron de dicho 'like' y tomaron pantallazo antes que Paredes lo quite. Al principio se pensó eso pero ello no ha ocurrido hasta la fecha, y todavía se observa el 'me gusta' en la foto.