J Balvin pide perdón por canción machista: "Seguiré siendo mejor cada día" - VIDEO

De igual manera, J Balvin reconoció que se equivocó, pero dejó en claro que no se esconde de nada, por lo que decidió hablar sobre el tema este domingo.

Alba , madre de J Balvin , reveló que le llamó la atención a su hijo por esta controversial canción, pero destacó que todos cometen errores y no debe ser víctima de ataques maliciosos.

"Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo. Uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos", expresó Alba.