Janet Barboza ante broma pesada de Ethel Pozo: "Te vas a quedar sin amigas"

Un incómodo momento se vivió en la última edición de América Hoy luego que Ethel Pozo le jugara una broma a Janet Barboza relacionada con su novio quien se encuentra en Estados Unidos desde hace varios meses. La popular 'rulitos' no toleró el comentario de la hija de Gisela Valcárcel .

A pesar de la gran química que lucen, el comentario no fue bien recibido por la ex 'Reina de las movidas', quien de inmediato aseguró que Ethel se quedaría sin amigas, haciendo alusión a lo dicho por Melissa Paredes, que en su momento señaló que la hija de Gisela no pertenecía a su círculo cercano.