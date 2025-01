Latin Grammy 2021: Paula Arenas es la mujer más nominada con álbum que nació en pandemia

Arenas no alcanzó cuatro nominaciones de forma fortuita, sino con un arduo trabajo con anteriores producciones, que a lo largo del tiempo aún mantiene la esencia con la que empezó su carrera, rompiendo estereotipos en la música.

A pesar de todo, reflexionó y dijo que el camino no ha sido fácil porque nació como independiente y no contó con el apoyo de grandes disqueras como otros artistas.

“Realmente ha sido un camino largo. Soy un artista independiente. Soy una artista romántica y bueno, el camino se vuelve más difícil aún, pero pues he sido muy honesta conmigo misma. He tratado siempre de [decir] ‘no importa, no importa las reproducciones’, ‘no importa la cantidad de números’, quiero ser infiel a mí misma para poder cantar mi música real, para mí, real para que lo vayan a sentir así”, puntualizó en diálogo con Milenio.